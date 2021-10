EPR : après la cuve, les soupapes de sûreté ?

Ce sont nos confrères du site d'investigation Médiapart qui ont une nouvelle fois pointé du doigt l'EPR de Flamanville, lundi 8 juin. Ils évoquent un "rapport confidentiel" de l'Institut de Radioprotection et de sûreté (IRSN) pointant des "anomalies" sur les soupapes de sûreté, un équipement qui permet de réguler la pression au coeur du réacteur nucléaire.

L'EPR rencontre des "difficultés de fonctionnement" sur ces soupapes et EDF va devoir y "répondre" a indiqué par la suite l'IRSN, interrogé par l'AFP à ce sujet. "Il n'y a pas de rapport confidentiel car nous n'en sommes qu'à la phase d'instruction", a précisé Thierry Charles, directeur général adjoint de l'Institut.

"On ne peut pas encore conclure que c'est grave"

Des essais, réalisés par EDF, ont montré des difficultés sur les questions d'ouverture et de fermeture des soupapes, selon l'IRSN. "Pour l'instant, on ne peut pas encore conclure que c'est grave car on n'a pas encore jugé complètement la qualité" de ces fameuses soupapes, poursuit Thierry Charles. L'IRSN rendra un avis technique sur ce point précis à l'ASN, probablement "dans le courant de l'été".C'est ensuite l'Autorité de Sûreté qui reviendra vers EDF afin de s'assurer du bon fonctionnement des soupapes. Interrogée par nos confrères de La Manche Libre, EDF indique qu'elle rendra son "rapport final" à l'IRSN et l'ASN au deuxième semestre de 2015.Le chantier de l'EPR de Flamanville, qui accuse un retard de 5 ans pour un coût de 8,5 milliards d'euros, a subi de nombreux aléas. En avril dernier, l'ASN avait qualifié d'anomalie "sérieuse, voire très sérieuse" une difficulté sur la cuve du réacteur.Avec AFP