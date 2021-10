Une semaine après l'annonce surprise de la liquidation, en 24 heures, de l'entreprise de peinture Kempf à Alençon, les 25 ex-salariés restent mobilisés : ils annoncent une opération « escargot » en voiture, ce mercredi 10 juin dans les rues d'Alençon, et demandent le soutien de la population.

Leur convoi quittera leur entreprise (route de Mamers) à 10h et prendra la direction de la préfecture de l'Orne . Ce sera ensuite l'hôtel de ville d'Alençon, où ils seront reçus à 10h45. C'est là qu'ils en appellent aux habitants.

Jonathan Trigolet, représentant des ex-salariés :

Alençon : les salariés de Kempf en appellent à la population Impossible de lire le son.

Le convoi reviendra ensuite jusqu'à l'entreprise, qui est occupée 24h/24 par les ex salariés, depuis sa liquidation.

Jeudi, les représentants du personnel Kempf seront reçus en préfecture de l'Orne. Mardi 16 juin, tous les ex-salariés sont convoqués à Pôle Emploi.

"Ils ont bouffé l'entreprise"



Dans un communiqué, les ex-salariés de Kempf rendent hommage aux fondateurs de l'entreprise de peinture, mais tâclent les derniers successeurs :

"Nous rendons hommage à Monsieur Kempf Albert, le fondateur de l'entreprise Kempf, ainsi qu'à son épouse. Il a su la mener avec succès, et nous avons passé de bons moments. Dans cet hommage, nous voulons également remercier Monsieur François Kempf, qui a pu maintenir l'entreprise pendant 7 ans. Il a travaillé dur, il a passé du temps à bien gérer l'entreprise. Ce monsieur était humain et honnête. Il savait dialoguer avec ses salariés. Sa retraite, il l'a bien méritée.Toute notre sympathie à lui et à sa femme.

Serge et Laurent Kempf ont fait l'inverse. Ils ont bouffé l'entreprise en 3 ans et tout ce qui a été fait est mort. Ils ont laissé les salariés, tous seuls, face à leurs propres destins. Nous sommes morts.

Serge et Laurent Kempf ont sali l'entreprise "familiale" et à l'heure actuelle, les parents fondateurs doivent se retourner dans leur tombe".