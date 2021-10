Bonne table : découvrez des saveurs d'Ici & ailleurs

Ouvert dès 10h30 du mercredi au samedi, le café vous propose diverses formules. Ici & ailleurs vous accueille également le dimanche et organise aussi des brunchs.

Café librairie plein de charme

Attablés autour d'une table basse et confortablement installés sur des canapés, nous optons pour des formules plat/café (11€) pour mes amis, plat/dessert (14,50€) pour moi. Seulement trois possibilités en guise de plat : nous les avons tous testé et approuvé. Le hachis parmentier est délicieux. Mon amie se régale avec sa tarte de légumes au parmesan plutôt copieuse. Les ingrédients sont frais et locaux, un point positif. En dessert, le cheese-cake au chocolat blanc obtient mes faveurs. Je ne saurai que trop vous conseiller de le déguster accompagné d'un thé ou d'un café, c'est la spécialité de la maison. Et si vous avez un peu de temps, pourquoi ne pas déguster votre boisson un livre à la main ? Ils sont en accès libre dans le café librairie. Vous souhaitez en savoir plus sur le thé, le café ou le chocolat ? Participez à l'un des nombreux ateliers dégustation proposé par Clothilde Dutry, la gérante des lieux. Elle saura à coup sûr vous faire partager sa passion.

Pratique. Ici & ailleurs, 31 rue Damiette à Rouen. Tél. 02 35 62 18 46