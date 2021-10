Division d'Honneur : Les PTT champions, Courseulles à l'agonie...

ES Coutances 1-1 ASPTT Caen

Sur une pelouse très sèche, l'intensité n'est pas au rendez-vous en première période. Les Postiers prennent le jeu à leur compte et envoient quelques banderilles à l'image de Gervais qui bute sur Hérouet et Suriam dont la frappe est trop molle. Le combat est rude et Lemasson sort sur blessure après un méchant coup reçu au tibia. A la pause, le score est nul et vierge.

Dés le retour des vestiaires, les locaux se montrent légèrement plus à leur avantage. Après une perte de balle au milieu, Danlos est lancé par dessus la défense et vient tromper Pannier, sorti à retardement (1-0, 50'). Vient alors plus d'une demi-heure d'attaque-défense où les Manchots défendent bec et ongles leur précieux avantage. Mais ni Tirel, ni Gosnet, ni Hamel ne parviendront à tromper la vigilance d'Hérouet et de sa défense regroupée. Hébert est exclu après avoir empêché Blondel d'aller au but en position de dernier défenseur et les visiteurs poussent davantage. La délivrance arrive sur un corner où après un cafouillage, Léo Hamel parvient à mettre le cuir au fond (1-1, 90+3'). L'explosion de joie des Caennais et de leurs supporters venus en nombre sonne la montée en CFA2, Bayeux ne pouvant désormais plus rattraper le leader. Lors de la dernière journée, la belle affiche entre Caennais et Bayeusains est tout de même prometteuse. Pour l'équipe de Laurent Dufour, l'objectif est de rester invaincus.



AS Tourlaville 3-0 RSG Courseulles

Dans le même temps, Courseulles, sèchement battu à Tourlaville (3-0) était proche d'une descente en DSR alors que les Coutançais préservaient leur victoire. L'ASPTT a donc eu la bonne idée d'égaliser dans le money-time pour s'adjuger le titre et laisser de l'espoir aux Courseullais. Dimanche prochain, l'ultime journée verra le RSGC accueillir... Coutances. Trois points séparent les deux formations et, en cas de victoire, les maritimes se maintiendront aux dépens des Manchots grâce au goal-average particulier.

En visite à Alençon, l'AS Cherbourg a glané deux précieux points (1-1) qui lui permettent d'être assurée du maintien alors que Ducey, pourtant battu à Mondeville (6-2) fait de même, grâce aux résultats favorables des poursuivants.

Enfin, dans une rencontre sans enjeu, l'AJS Ouistreham a de nouveau sombré devant Deauville (2-5). Trop naïfs et déséquilibrés sur le plan défensif, les Ouistrehamais ont laissé Dimitri Milon scorer quatre fois pour s'adjuger la place de meilleur buteur du championnat avec 21 buts, en étant blessé les trois premiers mois de la saison... L'AJSO prépare la saison à venir en DSR, sans Olivier Joba mais peut-être avec David Caillard sur le banc.