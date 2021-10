Marathon de la liberté: 82 ans et toujours en course

La seule chose qu'il craint, c'est la chaleur. "J'ai déjà pris un énorme coup de soleil sur cette épreuve, à cause de la réverbération sur le canal", se souvient Roland Charpiot, le doyen du 28e marathon de la Liberté qui partira dimanche 14 juin de Courseulles-sur-Mer. A 82 ans, il ne voit aucun autre facteur capable d'entraver sa course, lui qui repousse les limites de son corps et... de son esprit. "78 marathons, tous terminés, ça aide à bien se connaître." Le premier, c'était à Paris en 1982, en un peu moins de 6 heures. Trente-trois ans plus tard, il entend boucler l'épreuve en une heure de moins !

"Hormones de taureau"

Côté préparation, il n'a rien changé de ses habitudes. Deux entraînements de 20 km rythment ses semaines, avec une sortie mensuelle sur 30 km. "Mon seul régime, c'est de m'assurer qu'il y a toujours 10 unités d'écart entre ma taille et mon poids", explique ce vétéran d'1,72m pour 62 kilos. "Sans oublier deux verres de vin rouge le soir", et un bon café le matin "aux hormones de taureau vierge", une expression qui lui vient de ses élèves, du temps où il enseignait la langue de Goethe à l'université. Agrégé d'allemand, il a débuté sa carrière d'enseignant à Vire au collège Emile Maupas, avant d'intégrer le lycée Malherbe en 1965, puis le campus caennais.

Enfant, Roland Charpiot se voyait plutôt footballeur. "J'ai joué jusqu'en cadet à Clermont, dans ma région d'origine, mais je n'étais pas doué", confie ce supporter des sangliers de Sedan, qui une fois par an, part en pèlerinage au stade Louis-Dugauguez, l'enceinte des Sangliers. Pour préparer son bac dans de meilleures conditions que celles de son environnement familial tendu, il accepte l'invitation d'un oncle à Oran. Il découvre la course à pied et devient champion d'Oranie par équipe en 1950. "Mon seul titre", s'amuse-t-il. L'an passé à Caen, premier de la catégorie V5, celle des plus de 80 ans, il s'était vu remettre une coupe du ministre de la Défense, à l'occasion du 70e anniversaire du Débarquement.