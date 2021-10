Poitiers (AFP). PS: Cambadélis clot le congrès d'un parti qui se veut boussole

Jean-Christophe Cambadélis clot dimanche le congrès du Parti socialiste à Poitiers, souhaitant en faire "une boussole" et un "aiguillon" susceptible de peser sur les choix du gouvernement et une formation en ordre de bataille pour affronter 2017. Etonnamment discret depuis le début du congrès vendredi, le premier secrétaire du PS, élu sans surprise il y a dix jours par 70% des militants, devrait exposer sa stratégie. Selon un cadre du PS, Jean-Christophe Cambadélis va évoquer "un parti qui est en train d'inventer un nouveau rôle d'aiguillon, de boussole. Nous allons peser sur les orientations du gouvernement car depuis 2012, on trouve qu'on ne nous a pas assez entendus". Le patron du PS défend depuis plusieurs semaines un "dépassement" du parti pour "aller vers un nouvel Epinay", après avoir mis en place une "belle alliance populaire" avec des partis de gauche et les citoyens. Il entend aussi renouveler de fond en comble le parti pour voir émerger une nouvelle génération et de nouvelles idées. Le premier secrétaire - qui "en a gardé sous le coude" dans sa riposte à Nicolas Sarkozy après les attaques de l'ex-président lors du congrès de sa formation "Les Républicains" dimanche dernier - devrait aussi "avoir des réponses fortes" à son égard, selon son entourage. Il s'agit d"' un congrès qui répond à un autre", souligne un connaisseur du parti. Mais dans l'immédiat, la direction du PS semble soucieuse de montrer que le congrès a permis de "clarifier" sans ambiguité la ligne politique de M. Cambadélis (sa motion a obtenu 60% des voix), soutenue par Manuel Valls et Martine Aubry. - travaux pratiques dès lundi- Pas question par conséquent que cette orientation soit remise en cause dans les semaines à venir par les "frondeurs" et l'aile gauche, qui ont manifesté clairement leur intention de continuer à se faire entendre. Les travaux pratiques commenceront d'ailleurs dès lundi avec le très controversé projet de loi Macron, fustigé à nouveau par les frondeurs à la tribune. Manuel Valls, présent samedi, a prévenu qu'il souhaitait le voir adopter dans les plus brefs délais, se montrant inflexible sur le travail dominical. "Agiter une nouvelle fois l'article 49-3 à propos de la loi Macron, sans que le PS ait tenté une médiation, c'est la négation de toutes les belles déclarations de ce congrès sur l'utilité de ce parti", a regretté Christian Paul, le responsable de la motion des frondeurs et de l'aile gauche. Samedi, au deuxième jour des travaux de ce rendez-vous sans suspens, le Premier ministre a rappelé son réformisme, rendant un hommage particulier à François Hollande et pourfendant Nicolas Sarkozy. M. Cambadélis proposera aussi aux délégués de voter une "Adresse au peuple de France", à laquelle l'aile de gauche du parti a finalement refusé de s'associer. Les délégués éliront une partie du Conseil national, le parlement du PS. Ils voteront le renouvellement de 204 de ses membres, élus au prorata du score obtenu par chaque motion. Le collège des 102 premiers secrétaires fédéraux sera lui l'objet d'un vote dans les fédérations le 11 juin. Des tractations avaient lieu jusqu'à la dernière minute à l'intérieur de chaque motion pour la répartition de ces sièges. Le nouveau parlement devrait se réunir le 20 juin, date à laquelle seront annoncées les instances dirigeantes: Bureau national qui pourrait voir la venue de Martine Aubry et de ministres, et le secrétariat national. Sitôt le congrès terminé, M. Cambadélis devra se préparer à deux échéances: les régionales de décembre pour lesquelles il cherche un rassemblement dès le premier tour avec les autres partis de gauche, surtout là où le Front national est fort. Puis il s'agira de doter le parti d'un programme pour la présidentielle.

