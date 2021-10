Une nouvelle galerie à Rouen

Hélène Dumets et Manuel Herreno, l’artiste actuellement en résidence du cabinet d’ingénierie W4, organisent ensemble cette première exposition collective baptisée Point de départ. « Nous avons réunis ici des jeunes diplômés de l’école des beaux-arts de Rouen et des artistes étrangers de notre réseau, explique Hélène, Anne Berlancourt met à notre disposition son espace de travail car elle s’intéresse aux méthodes de travail des artistes. Au sein de son cabinet de conseil, elle décline ces méthodes dans d’autres domaines notamment dans des projets en lien avec les collectivités ».

Les artistes se sont réunis au sein de l’association Pavage qui se donne pour but de faire découvrir la pratique artistique : « Il ne s’agit pas seulement d’une exposition plastique, souligne Manuel, mais les visiteurs découvrent aussi la technique de la sérigraphie. Les artistes eux-mêmes se relayent dans la galerie pour parler de leurs méthodes de travail. Nous voulons faire découvrir des œuvres mais aussi l’atelier de l’artiste ». Tous les outils nécessaire à la sérigraphie sont donc visibles, de l’écran de soie, jusqu’à la table d’insolation et leur usage est expliqué à la demande. « Au pied de chaque sérigraphie nous avons sciemment laissé le cadre de soie qui lui correspond».

Choisissant pour base des photographies, des dessins sur tablette, des peintures, des dessins à l’encre sur papier ou à la craie, Manuel doit parfois procéder à des adaptations préliminaires avant de décliner les œuvres de ses collègues en sérigraphies : « Certaines nous ont été envoyés en version numérique, parmi nous quelques-uns maîtrisent la sérigraphie et créent des motifs facilement exploitables, d’autres images doivent être retouchées avant le travail sérigraphique ». Toutes les sérigraphies exposées ont été produites sur place : dans la boîte d’insolation le cadre de soie imprégné d’une émulsion est exposé à une lumière très vive. Il va « cuire » ainsi le papier et reproduire l’image originale. Le cadre de soie est bien sûr réutilisable à souhait et de nombreuses sérigraphies seront en vente à la galerie.

Pratique. Jusqu’au 31 juillet, du mardi au samedi 14h30-19h. Pavage chez W4, 19 rue des boucheries Saint Ouen à Rouen. Retrouvez Espace Pavage sur facebook.