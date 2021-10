Au Havre, trois cambrioleurs surpris par un voisin et interpellés

Les policiers sont requis ce jeudi matin pour des vols par effraction dans des habitations rue Edgar Quinet et rue des Roses au Havre. Un voisin des maisons visitées est sorti dans la rue et a pu prendre en photo trois individus portant une capuche et en train de sortir de la maison voisine.

La Brigade Anti-Criminalité commence alors ses recherches et retrouve trois individus répondant au signalement rue Jules Masssenet au Havre. Deux d'entre eux, âgés de 17 ans et résidant au Havre, sont interpellés et placés en garde à vue par la brigade anti-cambriolages.

Trois maisons ont été visitées. On ignore ce qui y a été volé.