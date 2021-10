Brigade cynophile : exercices en situation extrème

Un chien qui nage vers un homme habillé en « bibundum » : la situation est peu banale. L'exercice se déroule à proximité de Pegasus Bridge. L'animal est habile dans l'eau, ce qui lui permet d'être en quelques secondes sur le rivage, alors qu'un homme mettrait plus d'une minute. L'après-midi, c'est un exercice d'hélitroyage au château de Maltot qui est organisé. Le but : apprivoiser le chien à ces situations extrèmes.

Le Calvados, l'Orne et la Manche disposent de 13 équipes cynophiles composées de 15 chiens. Ces animaux sont répartis en différentes catégories : les chiens dits « recherche stupéfiants » et les chiens dits « pistes de défense ». La région dispose également d'un chien capable de déceler les « produits accélérateurs d'incendie ». Il n'y en a que 10 en France. Et de deux chiens Saint-Hubert actifs dans la recherche de personnes disparues. Le recrutement des chiens se fait, la plupart du temps, de cette façon : des particuliers proposent des animaux à Gramat (le centre national de la gendarmerie cynophile). « L'élement indispensable c'est que le chien soit joueur », explique Eric Panet qui gère les équipes cynophile de la Basse-Normandie. Le conseiller technique du centre leur fait ensuite passer des tests. Si ils sont réussis, l'animal est attribué à un maître-chien qui lui fera passer de nouvelles épreuves. Soit la gendarmerie, représentée par le maître-chien, est satisfaite et achète l'animal, soit il est rendu aux particuliers. Les chiens ont, en règle générale, 1 an lors de l'achat et doivent suivre une formation de 4 à 6 mois par la suite.

L'affiliation chien/maître est indispensable pour qu'il y est une osmose entre eux. Lorsque l'animal est affilié à un maître, c'est durant toute sa carrière et même durant toute sa vie. Arrivé à l'âge de 9-10 ans, le chien devient trop vieux. Il est alors réformé. A ce moment, soit le maître-chien décide de le récupérer et de le garder soit il est rendu au vendeur initial. La première proposition est vraie pour la majorité des cas. « Un maître-chien c'est un passionné, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas un métier, c'est une passion », insiste Eric Gripon, maître-chien du groupe d'investigation cynophile d'Evrecy. Durant sa carrière, l'animal peut être récompensé, tout comme son maître, d'une médaille de bronze de la défense nationale ou d'une lettre de félicitations. Eric Gripon a d'ailleurs reçu deux médailles d'or lors d'un concours de maître-chien au niveau national avec Wolf, son malinois de 5 ans, le 28 mai dernier.