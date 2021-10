Festival Beauregard 2015 : "le potentiel pour battre des records"

Cela n'est arrivé auparavant qu'une seule fois, lorsque Stromae réussisait le tour de force de remplir le parc Beauregard, l'année passée. L'équipe organisatrice du festival Beauregard pourrait bien remettre ça dès cette année : c'est du moins ce que laissent présager les réservations enregistrées. "Cette édition a le potentiel pour battre des records", a confirmé Paul Langeois, à la tête de ce temps fort musical.

4 000 billets supplémentaires ont été vendus par rapport à l'année dernière sur l'ensemble des quatre jours de festival. Et ce, malgré une journée du jeudi au public moins large que l'an dernier. Pour compenser cette baisse anticipée, le samedi, porté par la présence du chanteur Sting, pourrait bien afficher complet si les réservations se poursuivent sur le même rythme. La journée du dimanche pourrait même lui emboîter le pas... Et atteindre peut-être 24 000 entrées chaque jour. "Notre objectif, c'est que notre fréquentation égale celle de l'année dernière : 80 à 82 000 personnes. Avec moins de monde le jeudi, entre 12 et 15 000 personnes, mais davantage sur les trois autres jours", résume Paul Langeois.

Reste à savoir dans quelles mesures le public, qui réserve de plus en plus tard, s'est encore laissé le temps de la réflexion. Réponse le premier week-end de juillet.