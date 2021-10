Rouen : des objets volés... par une équipe de handball

Dans la nuit du 4 juin, la brigade canine est sollicitée pour des faits de vol dans un jardin de la rue du Tour. La victime explique que des pertubateurs ont pénétré dans son jardin, brisant des pots de fleurs et poussant des cris. Les policiers arrivent sur place et découvrent 12 individus assis sur des chaises de jardin au bord du Robec. Les policiers retrouvent des cones de lubec, des bouteilles d'alcool, une brouette.

Une équipe de Handball auteur des faits

Les policiers de la BAC et de police secours contrôlent les individus qui ont entre 20 et 25 ans. Ils viennent tous des Bouches-du-Rhône, sauf deux qui sont de Gironde, et se trouvaient à Rouen pour un tournoi de handball. Les 12 individus, animés par l'alcool, ont pénétré la cour de la victime, subtilisant plusieurs objets, comme une bétonnière ou des bac à fleurs, et les ont jeté dans le Robec.

Ils ont été interpellés, placés en cellule de dégrisement avant la garde à vue. Ils sont actuellement en train de négocier un arrangement avec la victime.