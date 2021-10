Sortir dans l'Orne : jeudi 4 juin

Aujourd'hui à Alençon, c'est le 7ème forum international de la dématérialisation. Au programme : de nombreuses conférences, un salon d'exposants, des démonstrations, des ateliers sur les technologies du Cloud Computing, les services en ligne, la virtualisation, le stockage et la sauvegarde en ligne. C'est ce jeudi à l'Anova d'Alençon. Plus d'infos ICI



L'aéroclub de Flers-Condé ouvre ses portes tout ce week-end. Plusieurs animations sont au programme. C'est ce samedi de 9h à 20h et ce dimanche dès 9h30. Plus d'infos sur Aéroclub de Flers-Condé



Dimanche, rendez-vous à l'Aigle pour les dimanches après-midi à l'Aigle. Un rendez-vous gratuit et ouvert à tous, le premier dimanche de chaque mois de 14h à 18h. Ce dernier rendez-vous de l'année scolaire vous propose des jeux d'extérieur : circuits de voitures téléguidées, circuits de billes et bien d'autres animations encore. Plus d'infos sur L'Aigle