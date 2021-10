Paris (AFP). Croissance: prévisions de 1,2% en 2015, 1,8% en 2016, 1,9% en 2017 en France

La Banque de France prévoit une croissance de l'économie française de 1,2% en 2015, soit plus que ce qu'anticipe le gouvernement, avant une accélération en 2016 et 2017 à 1,8% puis 1,9%, selon ses premières projections macroéconomiques pluriannuelles publiées jeudi. Selon la BdF, la croissance française devrait être soutenue par "la baisse du prix du pétrole et du taux de change" de l'euro, la "politique monétaire expansionniste" menée par la Banque centrale européenne, et l'"amélioration des marges des entreprises".

