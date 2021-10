Rouen : 100 km à pied au nom d'Inès

Il reliera la ville aux cent clochers à Pont-Audemer, le tout sur un parcours délimité, en passant par Canteleu, Saint-Martin-de-Boscherville ou encore le pont de Brotonne. "Je partirai à 5h du matin sur les quais de Rouen et j'arriverai dans l'après-midi à Pont-Audemer", explique le coureur expérimenté. Si Yann n'a jamais couru 100 km, il a l'habitude des longues distances et plus particulièrement des marathons et des trails.

6 mois d'entraînement

Yann Kerraudren s'entraîne depuis six mois. "Je cours jusqu'à 100 km par semaine. Le principe, c'est de cumuler des kilomètres, quatre fois par semaine, précise le marathonien. Je pratique le renforcement musculaire". Yann courra par passion, mais surtout pour sa fille Inès, atteinte du syndrome de West. "Notre fille a eu des convulsions alors qu'elle n'avait que trois semaines. Une épilepsie lui a été diagnostiquée. Des examens complémentaires ont permis de découvrir que des lésions cérébrales sont en cause." La petite fille, aujourd'hui âgée de sept ans, suit quatre traitements anti-épileptiques. Malgré les difficultés et la maladie d'Inès - qui ne parle et ne marche pas - la famille continue de mener une vie presque normale. "Nous aimons les promenades à vélo. Nous avions une remorque pour Inès, mais elle ne rentre plus dedans." C'est au salon du handicap que la famille Kerraudren découvre un vélo fauteuil, un petit bijou dont le coût s'élève à près de 10 000€. La course doit permettre à la famille de récolter le plus d'argent possible grâce à un jeu concours.

"Le but est de trouver le temps que je vais mettre à parcourir un semi-marathon, un marathon et les 100 km", explique ce policier de la ville. Et si tout l'argent n'est pas récolté, la famille ne baissera pas les bras. "Nous trouverons des solutions, comme nous l'avons toujours fait", conclut le papa d'Inès, éternel optimiste.

Pratique. www.aunomdines.fr