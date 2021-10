Dr House bientôt sans Lisa Cuddy

L'actrice Lisa Edelstein qui interprète le Dr Lisa Cuddy sera absente de la huitième saison qui débutera en septembre prochain sur la chaîne américaine FOX puisqu'elle a décidé de se retirer de la série. Après sept saisons passées dans la peau de la supérieure de Gregory House, Lisa Edelstein a préféré ne pas reconduire son contrat pour une nouvelle année. A l'inverse de ses collègues Robert Sean Leonard (Dr Wilson) et Omar Epps (Eric Foreman), l'actrice a refusé la réduction salariale proposée par le studio de productions. C'est ce soir qu'elle apparaîtra pour la dernière fois dans la série aux états-unis. En France, ce départ interviendra à l'écran l'année prochaine.



Dimanche M6 célèbre le 20eme anniversaire de l'émission E=M6. Pour l'occasion sont invités Valérie Damidot, Stéphane Plaza et Grégoire autour de Mac Lesggy. Dès 20h05, c'est un rendez-vous spécial consacré aux origines des français et dans lequel vont se côtoyer les trois personnalités que vous pourrez suivre. Une journaliste est venue récolter quelques gouttes de leurs salives respectives et a envoyé le tout dans un grand laboratoire à New York afin de découvrir leurs ancêtres. Une expérience qui va leur révéler bien des surprises.



Alors que l'édition 2011 de « Pékin Express » est toujours diffusée sur M6, la chaîne lance déjà un nouvel appel à candidatures pour participer à une nouvelle saison. Si vous êtes intéressés, vous avez jusqu'au 20 juin pour postuler. La destination est encore confidentielle, mais le tournage pourrait débuter cet été. Pour vous inscrire, imprimez le formulaire disponible via ce lien.



La selection télé du jour, c'est cet excellent film signé Jean-Pierre Jeunet diffusé ce soir sur Arte : « Un long dimanche de fiançailles » avec Audrey Tautou, André Dussollier , Ticky Holgado, Marion Cotillard, Jodie Foster et Jean-Pierre Darroussin. Ça commence à 20h40