Rendez-vous aux jardins à Granville

Les jardins s'ouvrent à la promenade à l'occasion de la 13ème édition des "Rendez-vous aux jardins", manifestation initiée par le Ministère de la Culture et de la Communication. Les organisateurs, les jardiniers, artistes et habitants de Granville Terre et Mer vous invitent à la flânerie et aux rencontres à travers une riche programmation. 23 jardins ouvrent leurs portes : jardins du littoral, de campagne, petits ou grands, publics ou privés, ...



Découvrez le programme complet ICI



Ecoutez, Virginie Frouin, Directrice de l'Office de Tourisme de Granville.

