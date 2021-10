Rennes (AFP). Outreau: c'est dégueulasse qu'on t'ait mis là, crie une acquittée à Legrand

"C'est pas normal qu'on t'ait mis là, c'est dégueulasse!" a crié, en colère et en larmes, une des acquittées d'Outreau, à l'adresse de Daniel Legrand, un autre des acquittés, au procès duquel elle était appelée à témoigner, mardi à Rennes. "J'avais plein de choses à dire, mais ça ne vient plus parce que je suis terrifiée", a déclaré, en sanglots après quelques minutes à la barre, cette femme de 48 ans, infirmière scolaire, ex-épouse de l'huissier Alain Marécaux, qui a refait sa vie et souhaite que son nouveau nom ne soit pas cité. "C'est une honte de le faire venir ici!" a-t-elle ajouté en désignant Daniel Legrand, qui comparaît pour des accusations de pédophilie lorsqu'il était mineur non encore jugées pendant les deux premiers procès de cette affaire. "Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on a vécu: il a été acquitté en tant que majeur!" des faits qui lui sont reprochés. "Je pense que ces enfants (les enfants Delay, parties civiles à ce procès, ndlr), c'est une horreur ce qu'ils ont vécu, mais nous, on n'y est pour rien!" a-t-elle martelé. Les parents de ces enfants et un couple de voisins ont été condamnés en 2004 à Saint-Omer pour les avoir violés, alors qu'au total sur 17 accusés, 13 ont finalement été acquittés à l'issue du procès en appel en 2005 à Paris. "J'en peux plus, je craque, c'est pas normal", s'est-elle excusée. "Je pense à mes petits. J'ai une petite de 8 ans, je vais lui dire quoi? Elle sait rien (de l'affaire Outreau), les autres (enfants qu'elle avait au début de l'affaire) sont blessés, cassés" "C'est pas normal qu'on t'ait mis là, c'est dégueulasse!" a-t-elle encore lancé, le visage en larmes, à l'adresse de Daniel Legrand. "Mes deux garçons ont pas d'avenir", a-t-elle poursuivi. "Eux, tout le monde s'en est lavé les mains Du jour au lendemain, ils ont perdu leurs parents, du jour au lendemain! Quand on a été acquittés: +Débouillez-vous pour votre suivi psy, allez-y, vous êtes acquittés, terminé, basta! On fait quoi nous derrière?" a-t-elle encore crié, soulignant qu'elle était toujours, dix ans après, sous traitement médicamenteux.

