Trois groupes de lycéens sélectionnés pour les Concerts de la Région

Ils étaient six groupes de hauts-normands, lundi 1er juin, a avoir été préselectionnés par les internautes et à être auditionnés par le Réseau des Musiques Actuelles de Haute-Normandie (RMAHN) au 106 à Rouen.

Trois groupes ont été sélectionnés à l'issue des auditions pour jouer en lever de rideau aux Concerts de la Région qui auront lieu du 2 au 5 juillet sur la presqu'île de Waddington : Blue light's fiction (Etretat) remporte le premier prix et une aide financière de 2 000€, Next door (Rouen) remporte le second prix et 1 000€ et Link to the headway (Rouen) termine à la troisième place avec 500€.

“Je veux féliciter tous les groupes qui ont participé à ce tremplin, a souligné Nicolas Mayer-Rossignol, le Président de la Région Haute-Normandie. A travers ce concours, et en mobilisant les acteurs des

musiques actuelles, nous souhaitons que les concerts gratuits de la Région soient aussi "leur concert". La Région soutient, partout en Haute-Normandie, le développement des musiques actuelles. Je souhaite aux trois groupes normands qui joueront devant le public des Concerts gratuits de la Région d’y prendre beaucoup de plaisir. Venez-y nombreux !”.