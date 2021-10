Entreprises étrangères à Caen : 4 200 emplois directs

Mais des firmes implantées hors de l'Hexagone suivent le même chemin en investissant sur le sol tricolore et notamment en Basse-Normandie et sur le territoire de Caen la mer. L'agglomération compte ainsi une trentaine d'entreprises à capitaux étrangers, en excluant les sociétés de type centres commerciaux comme Ikea ou Castorama. Près de 4 200 salariés sont directement concernés. Si ce nombre est stable, voire en légère baisse depuis dix ans, les sociétés sont en revanche plus nombreuses. Les plus gros employeurs évoluent dans les univers de la microélectronique (R&D), de l'automobile, la pharmacie et les call centers.

Structure aidante

L'Agence régionale de l'innovation et du développement économique de la Basse-Normandie, la Miriade, demeure le principal interlocuteur dans la région pour le Business France Invest, anciennement connu sous le nom d'Agence française des investissements internationaux. Une partie de ses missions est dédiée à l'attractivité du territoire auprès d'entreprises étrangères, à travers des missions de prospection et l'accompagnement des projets d'entreprises par exemple, expose Sylvain Dorrière, manager de projets à la Miriade.