Axelle Red en concert gratuit lors du Tendance Live à Granville

Albums et tubes s’enchaînent très vite : Sensualité, Ma prière, Rester femme, Je t’attends, Parce que c’est toi ou le magnifique duo avec Renaud, Manhattan-Kaboul, marquent durablement les esprits.

Elevée au son d’Elvis, Stax, Motown, Isaac Hayes et Carole King, elle invente de manière singulière et avec beaucoup de panache la French Soul.

En 2013, Axelle Red a fêté le vingtième anniversaire de son premier opus, « Sans plus attendre », avec la sortie de « Rouge Ardent ». Après quelques albums engagés, dans le prolongement de son œuvre humanitaire, Axelle Red renoue avec des compositions plus romantiques. Enrégistré à Memphis, dix chansons profondément émouvantes, entre Véronique Sanson et Cat Power, qui marque un retour à la soul pop de ses plus grands succès.



En 2015, Axelle sortira l’album « Acoustic », le premier album acoustique sur lequel la chanteuse reprend en toute simplicité ses tubes (trop nombreux pour tous les citer) et d’autres titres qui auraient dû être des singles (« Romantique à mort » ou « Jure »).Ses chansons sont réduites à l’essentiel et le talent d’auteur-compositeur d’Axelle Red saute immédiatement aux yeux. Les fans les plus avertis seront surpris d’entendre d’autres dynamiques dans des morceaux qu’ils connaissent si bien, tandis que ceux qui n’ont pas encore un seul album d’Axelle Red à la maison auront ainsi sur un seul disque le meilleur de son impressionnant répertoire.



Elle entamera une tournée du même nom, qui s’arrêtera en Belgique, en France, en Suisse, au Canada et dans quelques îles exotiques. Pendant la tournée « Acoustic », Axelle et son groupe partiront à la recherche de ce qui rend sa musique si unique : son amour immodéré pour la musique, sa passion pour la vie et son engagement altruiste pour un monde meilleur. Ses compositions transpirent la soul, mêlent des accents de pop ou de folk rock. Mais sa marque de fabrique demeure incontestablement sa voix chaleureuse, quelque peu éraillée, identifiable en quelques mesures.



Dépouillées de toute fioriture, ses chansons parleront encore plus à notre imagination et nous toucheront encore plus profondément.

Retrouvez Axelle Red, en concert gratuit lors du Tendance Live, samedi 20 juin à Granvillle aux côtés d'Igit, Boulevard des Airs, Archimède...