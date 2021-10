Paris (AFP). France Télévisions lance l'appli Zoom, alternative à Youtube

Quelques minutes à tuer chez le dentiste ou dans le bus? France Télévisions lance mardi une application pour regarder sur son smartphone une chaîne personnalisée composée d'extraits d'émissions du groupe, une première en France qui se pose en alternative à des sites comme YouTube. "Le mobile n?est pas un écran de plus, c'est un rapport différent au monde, et donc, à la culture, à l?information et au divertissement, pour ceux qui sont nés avec", déclare à l'AFP Bruno Patino, directeur des programmes et des développements numériques du groupe audiovisuel public, en référence aux 14-34 ans, la génération du millénaire ou "Millenials". Avec "FranceTV Zoom", France Télévisions veut s'adresser à cette "génération smartphone", friande de vidéos courtes picorées sur internet et qui tend à déserter la télévision traditionnelle. Il s'agit également de répondre à la généralisation du smartphone, dont est équipée plus de la moitié de la population française. Une fois installé, ce nouveau service propose au mobinaute (internaute sur mobile) une offre "sur mesure": l'utilisateur renseigne ses thèmes de prédilection (sport, info, culture, musique), ses émissions préférées et celles qu'il apprécie moins, puis le temps dont il dispose (5, 10, 20 minutes ou plus) A partir de toutes ces informations, l'application propose automatiquement, grâce à un algorithme de recommandation, des extraits des programmes de France Télévisions. "J'ai 5 minutes, au lieu d'aller sur YouTube, on offre une réponse plus qualitative", estime Elodie Buronfosse, directrice des contenus et services numériques de France Télévisions. - Inspiré de Spotify et Deezer - A côté de cette chaîne personnalisée, le mobinaute a également accès à des listes de vidéos thématiques ("Se coucher moins bête", "Ca part en live !", "Voyage, voyaaaage") réalisées par une équipe éditoriale spécialement dédiée, toujours à partir d'extraits de programmes du groupe audiovisuel public. Cette offre a été conçue pour "ceux qui aiment la télé mais vivent la diffusion linéaire comme une contrainte, n?ont pas le temps de tout regarder, ont du mal à choisir parmi les centaines de chaînes et les millions de vidéos, et ne veulent que le meilleur", résume Bruno Patino. En cochant la case "j'ai plus de temps", l'utilisateur se verra proposer des émissions intégrales, toujours en fonction de ses goûts. Il s'agit aussi, souligne Elodie Buronfosse, de faire découvrir des émissions mal connues de France Télévisions avec cette application inspirée de Spotify et Deezer, les plateformes de streaming musical personnalisé. Lancée 5 ans après "Pluzz", la plateforme de télévision de rattrapage des chaînes, "Francetv Zoom" permet aussi de piocher dans le catalogue de France Télévisions. Outre les quelque 4.000 programmes disponibles en "replay" sur Pluzz, sont également accessibles les contenus diffusés uniquement sur le site d'information "Francetvinfo", les plateformes "culturebox" ou "francetv nouvelles écritures". Fruit d'un investissement de 1,5 million d'euros sur 2014-2015, l'application "Francetv Zoom", disponible depuis mardi sur IOS, arrivera en version web en septembre et sur Android en fin d'année. Il s'agit du premier service de ce type en France et "Francetv Zoom" compte peu d'équivalents à l'étranger, même si une application comme "Watchup", issue de l'université américaine Stanford, permettait déjà de générer automatiquement un journal télévisé à partir d'extraits vidéos de chaînes info sur internet. A chaque vidéo regardée, l'application demande l'avis de l'internaute en lui demandant de cliquer sur "j'aime" ou "j'aime pas". Progressivement, des mises à jour de l'application avec des fonctions supplémentaires (lecture hors-connexion, partage sur les réseaux sociaux, mise en favori) seront proposées.

