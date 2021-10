La Seine-Maritime signe un partenariat culturel avec la Chine

C'est à l'hôtel du Département qu'a eu lieu la signature d'un accord de partenariat entre le Département de Seine-Maritime et la la Fondation Lu Xun ce lundi 1er juin. Un accord qui a pour objectif de faciliter les échanges entre collégiens de Seine-Maritime et de Chine, autour des oeuvres de Victor Hugo et de Lu Xun.

C'est la fondation Lu Xun qui avait fait une demande de partenariat au Département de Seine-Maritime, qui a choisi d'y répondre favorablement. Lu Xun, écrivain chinois est mort en 1936. Il portait une grande admiration à Victor Hugo et a même traduit un extrait des Misérables, qu'il a fait découvrir au peuple chinois.

Ce partenariat permettra aux élèves des deux pays de mieux connaître l'oeuvre de Lu Xun et de Victor Hugo. Sept collèges de Seine-Maritime proposent d'ailleurs l'enseignement du mandarin. Pour saluer ce partenariat, un buste en bronze représentant Lu Xun, réalisé par l’artiste chinois Yang Wei Zhong, a été dévoilé ce lundi à 17h30 au musée Victor Hugo de Villequier.