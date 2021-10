Pékin (AFP). Chine: un navire de croisière coule dans le Yangtsé avec 450 personnes à bord

Un navire de croisière a sombré lundi soir dans le Yangtsé avec plus de 450 personnes à son bord, dont seule une poignée ont été secourues, faisant redouter la pire tragédie de l'histoire récente sur cette grande artère fluviale de la Chine. Le Dongfangzhixing ("Etoile de l'Orient") assurait la liaison entre Nankin (est de la Chine) et Chongqing (centre), lorsqu'il a fait naufrage dans la région de Jianli (province de Hubei, centre-est). Treize personnes seulement avaient été secourues mardi à la mi-journée, selon l'agence officielle Chine nouvelle, dont le capitaine et le chef mécanicien. Tous deux ont déclaré que le bateau avait été pris dans une "tornade". Lorsque le bâtiment a sombré lundi à 21h28 heure locale (13h28 GMT), 458 personnes étaient présentes à son bord, dont 406 passagers chinois, cinq employés d'une agence de voyage et les 47 membres de l'équipage, a indiqué la chaîne de télévision publique CCTV -- laissant entendre qu'aucun ressortissant étranger ne s'y trouvait. Les secouristes ont à plusieurs reprises frappé à coups de marteau contre la coque du navire renversé, dont seule une petite partie émergeait au-dessus de la surface du fleuve, et ont entendu des coups en retour depuis l'intérieur de l'épave. Le Quotidien du Hubei a affirmé qu'au moins trois survivants avaient été ainsi repérés, prisonniers sous la coque, sans qu'on sache dans l'immédiat si ceux-ci étaient inclus dans le bilan officiel des personnes considérées comme "rescapées". Cinq corps ont par ailleurs été récupérés, rapportait de son côté CCTV. La télévision publique montrait des hommes en gilet orange dotés d'un chalumeau debout sur la coque, se préparant apparemment à y découper une ouverture. On y apercevait également des hommes-grenouilles. Sur les images télévisées, nombre de secouristes restaient cependant sur le rivage, dés?uvrés et impuissants. Alors que la raison exacte du naufrage reste à déterminer, le capitaine et le chef-mécanicien étaient retenus et interrogés par les forces de l'ordre, a souligné Chine nouvelle. Tous deux ont assuré que le navire s'était subitement incliné sous le coup de la "tornade" et avait disparu dans les eaux "en moins d'une minute". Selon la presse officielle, ce sont sept des personnes à bord qui ont donné l'alerte après avoir nagé jusqu'au rivage. - 'Coups sur la coque' - Au total, plus de 200 des passagers étaient originaires de la province du Jiangsu --dont une centaine s'étant enregistrés auprès d'une agence touristique de Nankin--, et 97 habitaient Shanghai, précisait le Quotidien du Peuple. Selon une liste des croisiéristes publiée par Dongfang Weibao, un journal de Nankin, la "grande majorité" des touristes étaient âgés de 60 à 80 ans. Une octogénaire figurait d'ailleurs parmi les rescapés. Wang Jumin, Shanghaïen de 70 ans, compte au nombre des disparus: "Il est parti jeudi pour ce voyage avec un ami", a confié à l'AFP sa fille Wang Yiping, qui a retrouvé dans le centre de Shanghai une quarantaine d'autres proches de passagers, regroupés dans l'attente d'informations. Un rassemblement similaire avait lieu dans un hôtel de Nankin. La réponse gouvernementale au naufrage était abondamment répercutée par la presse officielle: le président Xi Jinping a ordonné que "tous les efforts possibles soient fournis". Pour sa part, le Premier ministre Li Keqiang est arrivé mardi sur les lieux pour "coordonner les opérations de sauvetage": il y a été accueilli solennellement par des membres des forces armées, dans une mise en scène très médiatisée. Cependant, sur les réseaux sociaux chinois, parmi les messages empreints d'émotion, certains internautes critiquaient la réactivité jugée tardive des secours et des médias étatiques.

