Paris (AFP). Roland-Garros: Tsonga affronte Nishikori, la Suisse à l'honneur

Jo-Wilfried Tsonga affrontera le N.5 mondial Kei Nishikori mardi en quarts de finale du tournoi de Roland-Garros, marqués par un duel 100% suisse entre Roger Federer et Stan Wawrinka. Le Français, 15e mondial, tentera de se hisser en demi-finales, comme il avait réussi à le faire deux ans plus tôt avant de s'arrêter face à l'Espagnol David Ferrer. L'espoir est permis mais il lui faudra pour cela venir à bout de Nishikori, une sorte de Novak Djokovic en modèle réduit, au jeu comparable à celui du Serbe pour ses qualités de relanceur et sa couverture du terrain. Le jeune Nippon (25 ans), qui mène 4 à 1 dans ses duels avec Tsonga, est l'un des joueurs les mieux placés pour prendre la relève du "Big Four". L'un des "Quatre fantastiques", Roger Federer, tentera à 33 ans de se hisser pour la huitièmes fois dans le dernier carré à Paris. Il partira favori contre son compatriote Wawrinka pour leur troisième duel sur la terre battue parisienne. Federer a remporté les deux précédents en 2009 et 2011 (huitièmes de finale), à chaque fois en trois sets. Le N.2 mondial, lauréat du tournoi il y a six ans, mène allègrement dans ses confrontations totales avec Wawrinka (16-2). Mais, les deux seules fois où le Vaudois, 30 ans, a battu son glorieux aîné (33 ans), c'était sur terre battue: à Monte-Carlo en 2009 (huitièmes) et en 2014 (finale). L'Espagnole Garbine Muguruza, qui s'était arrêtée en quarts l'an passé, se mesurera à la Tchèque Lucie Safavora, tombeuse de la tenante du titre Maria Sharapova. La Serbe Ana Ivanovic, lauréate du tournoi en 2008, sera quant à elle opposée à la jeune (20 ans) Ukrainienne Elina Svitolina, qui n'avait encore jamais atteint ce niveau avant Roland-Garros. Programme de la 9e journée (début des matches à 14h00 locales) : . Court Philippe-Chatrier Ana Ivanovic (SRB/N.7) - Elina Svitolina (UKR/N.19) Kei Nishikori (JPN/N.5) - Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.14) . Court Suzanne-Lenglen Garbine Muguruza (ESP/N.21) - Lucie Safarova (CZE/N.13) Stan Wawrinka (SUI/N.8) - Roger Federer (SUI/N.2)

