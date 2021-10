Excursions insolites : les plages du D-Day depuis la mer

Vues de la mer, les croix blanches du cimetière américain de Colleville semblent en mouvement, comme cherchant à gagner la plage. L'effet est immédiat. L'émotion saisie chaque visiteur à qui il est donné la possibilité de contempler le site à bord d'un navire. Avec un ami, Eric Terrée s'est ainsi lancé dans l'aventure des visites guidées sur son bateau, le Siroco, un cruiser américain de huit mètres de long qui peut accueillir jusqu'à six personnes.

Mieux se rendre compte

"Je propose ces visites car je souhaite que les gens se rendent compte de l'exploit réalisé par tout ces soldats", expose ce chef d'entreprise, passionné d'histoire et de navigation. "Je montre ainsi d'où les gars se sont jetés à l'eau, de quoi se rendre compte des distances colossales qu'il fallait parfois parcourir pour gagner la plage." A bord, Eric Térée propose un skipper de son réseau pour prendre la barre, sauf quand un visiteur, le permis en poche, décide de s'en charger. Pas besoin d'inventaire, la balade démarre tout de suite. Les sorties se font toujours sur réservation, notamment pour savoir d'où part le bateau. "Ce sera Ouistreham jusqu'au 20 juin, et cet été nous partirons de Grandcamp-Maisy pour accéder plus rapidement à Omaha Beach."