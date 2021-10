Paris (AFP). Roland-Garros: une décevante Sharapova éliminée en 8e par Safarova

La Russe Maria Sharapova, N.2 mondiale et tenante du titre, assez éloignée de son niveau habituel, a été éliminée lundi en huitièmes de finale de Roland-Garros par la Tchèque Lucie Safarova (N.13), qui a su saisir sa chance 7-6 (7/3), 6-4. Les quatre demi-finalistes de l'édition 2014 sont ainsi déjà éliminées. La Canadienne Eugenie Bouchard (N.6) avait été sortie dès le premier tour, la Roumaine Simona Halep (N.3) au deuxième et l'Allemande Andrea Petkovic (N.10) au troisième. Avec l'élimination de Sharapova, il ne reste plus que trois membres du Top 10 encore en course: l'Américaine Serena Williams (N.1), la Tchèque Petra Kvitova (N.4) et la Serbe Ana Ivanovic (N.7), celle-ci étant la seule à être déjà qualifiée pour les quarts de finale. L'échec de la Russe est complètement inattendu. Même diminuée par un petit rhume, elle avait remporté aisément ses trois premiers matches, ne concédant au total que 17 jeux. Sharapova n'avait plus connu une élimination aussi prématurée à Paris depuis 2010, quand elle avait succombé au troisième tour face à la Belge Justine Hénin. La Russe, qui a longtemps été une spécialiste des surfaces rapides avant de prendre goût à la terre battue (elle avait gagné 65 de ses 71 derniers matchs sur cette surface), avait été demi-finaliste en 2011, victorieuse en 2012 et 2014, et finaliste en 2013 à Paris. Sharapova menait 4-1 dans ses face-à-face avec la Tchèque, mais leurs trois derniers matchs avaient été extrêmement disputés. Safarova n'avait encore jamais atteint les quarts à Paris, où elle s'était arrêtée deux fois en huitièmes. La gauchère tchèque, qui devrait intégrer le Top 10 mondial pour la première fois de sa carrière à l'issue de ce tournoi, a joué un match de haut niveau. Elle a réussi plus de coups gagnants (34/20) et commis moins de fautes directes (22/26) que son adversaire. Sharapova n'a jamais trouvé la faille dans la muraille défensive de la Tchèque, qui a mené la course dans les deux sets. La Russe est revenue dans le premier pour arracher le droit de disputer un jeu décisif, qu'elle a très mal géré. Dans la seconde manche, Sharapova a été menée 3-0. Elle a égalisé à 3-3, mais a craqué sur son dernier jeu de service. Résultats de la 9e journée du tournoi de Roland-Garros, disputée lundi: Simple dames (8es de finale): Garbine Muguruza (ESP/N.21) bat Flavia Pennetta (ITA/N.28) 6-3, 6-4 Lucie Safarova (CZE/N.13) bat Maria Sharapova (RUS/N.2) 7-6 (7/3), 6-4

