Les effectifs de leur école du Pin la Garenne se maintiennent, la population de leur commune a augmenté de +15% en 7 ans, mais il semble aujourd'hui qu'il faille les sacrifier pour sauver une autre école : celle de la commune voisine de Mauves sur Huisne, construite il y a 20 ans par la Communauté de Communes de Mortagne au Perche. Selon les parents, le choix est clairement très politique.

La suppression d'une classe au Pin la Garenne impliquerait à terme la fermeture de leur école, et ça, les habitants de cette commune n'en veulent pas. Il est notamment hors de question pour eux de mettre quotidiennement leurs très jeunes enfants (maternnelle + CP) dans un bus qui va devoir circuler sur la route sinueuse jusqu'à Mauves sur Huisne, comme l'explique cette mère de famille :

Mobilisation des parents d'élèves au Pin la Garenne Impossible de lire le son.

Surtout, les parents ne comprennent pas pourquoi « déshabiller » leur école pour tenter d'en sauver une autre de la fermeture : Mauves sur Huisne est excentré, alors que Mortagne au Perche n'est qu'à quelques minutes d'une bonne route, du Pin la Garenne. Beaucoup de parents qui travaillent à Mortagne au Perche ou à Bellême pourraient être tentés d'y scolariser leurs enfants dès septembre prochain, au détriment du Pin la Garenne et de Mauves sur Huisne. Au final, cette décision de fermer une clase au Pin la Garenne, risque d'accélérer la migration des enfants vers les grandes villes du Perche, et ce serait alors les 2 écoles rurales du Pin la Garenne et de Mauves sur Huines qui risquent d'être condamnées, selon Jacky Bertrand, maire du Pin la Garenne :

En période actuelle de disette budgétaire, les parents soulignent enfin l'impact financier : le fonctionnement de l'école de Mauves sur Huisne a un coût par élève 2 fois plus élevé que les autres écoles alentours. Un transfert du Pin vers Mauves nécessiterait la mise quotidienne d'un bus sur la route. En de telles circonstances, les parents disent avoir du mal à comprendre le bon usage de leurs impôts...