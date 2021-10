Le New Look de Dior s'expose à Granville

Actuellement fermé pour travaux, le musée Christian Dior rouvrira ses portes le 6 juin prochain pour l'exposition "Dior, la Révolution du New Look". Un parcours thématique permettra aux visiteurs de (re)découvrir les créations de la maison française de 1947, année durant laquelle le couturier a présenté sa première collection de haute couture, à 2015.

Retour en arrière. Le 12 février 1947, Christian Dior marque les esprits avec sa première collection haute couture, cassant les codes de la mode. La silhouette de la femme, qui durant la guerre est plutôt masculine et rectiligne, devient séductrice, élégante et ultra-féminine sous le coup de crayon du couturier français, avec un accent porté sur les courbes. La taille s'affine et devient très marquée, la poitrine s'arrondit et les épaules sont plus étroites. Une révolution dans le monde de la mode. Le New Look est né, avec pour icône le "tailleur Bar".

Cette tenue d'après-midi est devenue emblématique dans la mode se compose à l'origine d'une veste à basque et d'une longue jupe. Depuis revisité par les successeurs de Christian Dior, le "tailleur Bar" sera bien évidemment mis en lumière durant le parcours de l'exposition, avec les réinterprétations de Galliano, Hedi Slimane ou encore Raf Simons.

Au total, ce sont 80 pièces de haute couture, de Christian Dior à Raf Simons, qui seront présentées au public, provenant d'institutions ou de collections privées. Le public découvrira également une trentaine de photographies, des documents d'archives, des manuscrits, des dessins originaux, des poupées New Look, des patrons, ou encore des flacons du parfum Miss Dior, directement inspiré de la silhouette New Look créée par Dior.