La demande en mariage qui fait le buzz sur le net.

Le gros buzz du moment, c'est la vidéo de cette demande en mariage très originale qu'un américain a fait à sa fiancée. Il s'appelle Matt et a demandé à son frère d'emmener Ginny (l'heureuse élue) au cinéma pour voir 'Fast & Furious 5�. Après la diffusion d'une première bande-annonce, une autre commence. Matt, qui est en fait passionné de cinéma, a réalisé un court-métrage que la jeune fille s'apprête, sans le savoir, à découvrir sur grand écran. Dans ce film de 6 minutes environ, Matt fait part de ses projets à son beau-père. Une fois l'aval du papa de Ginny obtenue, il sort du film et arrive dans la salle pour lui demander sa main et lui offrir la bague !!! C'est à la fois drôle et émouvant, et la vidéo a déjà été vue plus de 2 200 000 fois depuis quelques jours. Découvrez là ci-dessous.