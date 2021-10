Centre Hospitalier du Rouvray : un centre à la pointe

C'est un véritable géant de l'hospitalisation, un centre spécialisé en psychiatrie à la superficie impressionnante. "Il s'étend sur 80 hectares, répartis équitablement sur Sotteville-lès-Rouen et Saint-Étienne-du-Rouvray", et couvre 600 000 habitants. 5 000 patients y sont hospitalisés chaque année.

Chaque fois, le procédé est le même. Après une consultation à l'Unité d'Accueil et d'Orientation, le patient est dirigé vers l'unité qui lui correspond. Tous les visiteurs ne seront pas hospitalisés dans le Centre, certains pourront être suivis en ambulatoire. Ceux qui restent, séjournent en moyenne 20 jours. "85% de nos patients sont guéris dans les deux à quatre semaines et sont ensuite suivis sur six ou douze mois", explique le docteur Sadeq Haouzir, président de la Commission Médicale d'Établissement. Si la plupart des patients sont hospitalisés en fonction de leur lieu d'habitation, d'autres sont accueillis dans des unités très spécialisées.

Des spécialités pointues

"Nous disposons d'une unité hyper spécialisée pour personnes âgées, d'une unité pour Malades Difficiles, d'une pour les sevrages complexes, d'une autre spécialisée dans la prise en charge de l'adolescent, ou encore d'une unité pour les détenus".

Troisième centre psychiatrique de France en nombre de patients, le Centre Hospitalier du Rouvray est une référence pour les personnes malades psychologiquement. Pourtant, il n'est que 21e en nombre de soignants. Le résultat d'un manque de moyens, qui n'empêche pas le centre d'investir dans la recherche, notamment sur la génétique. "Nous avons fait le choix d'avoir des moyens pour la recherche", souligne fièrement le directeur de l'établissement, Jean-Yves Autret.

L'innovation s'en mêle

En pratique, le Centre Hospitalier du Rouvray va de l'avant côté high-tech. Récemment, il a mis au point la télémédecine. Un dispositif qui couvre la quasi totalité des Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du pays de Bray. "Il s'agit d'un dispositif régional porté par l'Agence Régionale de la Santé, qui permet d'éviter l'hospitalisation des personnes âgées", explique Jean-Yves Autret, directeur fraîchement nommé. Et pour améliorer ce service de télé expertise, l'établissement travaille sur des outils d'évaluation à distance avec l'école d'ingénieurs Esigelec. "Nous procédons également à des tests d'évaluation d'autonomie avec la société rouennaise Gamit", précise Sadeq Haouzir.

Pour couronner le tout, le "Rouvray" s'est doté d'un Institut de Formation en Soins Infirmiers très performant. "L'institut, géré par le Centre, a été inauguré en février dernier", raconte le directeur de l'établissement. Un IFSI qui a pour vocation d'accueillir 360 étudiants chaque année et qui dispose d'un espace de simulation qui "reproduit différentes chambres d'hôpital et permet aux étudiants d'être filmés et de s'entraîner sur des mannequins".