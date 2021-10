Paris (AFP). Roland-Garros: trois Français face à Federer, Djokovic et Murray

Le programme est pantagruélique lundi à Roland-Garros, où Gaël Monfils, Richard Gasquet et Jérémy Chardy défieront trois des membres du "Big Four" en huitièmes de finale. Monfils essaiera de repartir du bon pied face au Suisse Roger Federer (N.2). Leur match avait été interrompu dimanche soir par la nuit, alors que le Français venait d'égaliser à un set partout. La mission sera encore plus difficile pour Gasquet, confronté au N.1 mondial Novak Djokovic, qu'il n'a battu qu'une fois en 11 confrontations. Les chiffres ne parlent pas non plus pour Chardy, qui n'a battu qu'une fois en sept matches le Britannique Andy Murray (N.3). Dimanche, Jo-Wilfried Tsonga a sauvé les meubles en écartant le N.4 mondial Tomas Berdych pour être le premier Français à rallier les quarts de finale et atténuer les éliminations de Gilles Simon et Alizé Cornet, lors d'une journée gâchée par la pluie. Les premières gouttes tombées sur les courts de la Porte d'Auteuil ont plombé le programme des Internationaux de France mais pas le moral de Tsonga qui a fait preuve de solidité mentale pour dominer en quatre sets (6-3, 6-2, 6-7 (5/7), 6-3) l'un des plus sérieux outsideurs de la compétition. Cette saison, Berdych n'avait jamais été vaincu avant les quarts en neuf tournois. Il avait notamment disputé trois finales (Doha, Rotterdam, Monte-Carlo) sans toutefois remporter de titre. Le Tchèque menait assez largement dans ses duels avec Tsonga (6-2) qu'il avait d'ailleurs battu deux semaines avant Roland-Garros, à Madrid (7-5, 6-2). Mais sur le court Philippe-Chatrier, malgré le vent, le froid et le retard pris à cause de la pluie, Tsonga a déjoué les pronostics se rapprochant du niveau qui lui avait permis d'atteindre les quarts de finale en 2012, puis les demies en 2013. Le Manceau n'avait plus battu de membre du Top 10 en Grand Chelem depuis le quart de finale remporté cette année-là en trois manches contre Roger Federer. A la peine depuis son retour à la compétition en mars, après quatre mois d'arrêt pour cause de bras droit douloureux, Tsonga s'est relancé en décrochant un onzième quart de finale en Grand Chelem. C'est mieux que Yannick Noah, dernier lauréat tricolore d'un "Majeur" à Roland-Garros en 1983, qui en avait disputé dix lors de sa carrière. Programme de la 8e journée (début des matches à 11h00 locales) : . Court central : Lucie Safarova (CZE/13) - Maria Sharapova (RUS/N.2) Pas avant 12h30 : Gaël Monfils (FRA/N.13) - Roger Federer (SUI/N.2) Serena Williams (USA/N.1) - Sloane Stephens (USA) Novak Djokovic (SRB/N.1) - Richard Gasquet (FRA/N.20) . Court Suzanne Lenglen : Flavia Pennetta (ITA/N.28) - Garbine Muguruza (ESP/N.21)

