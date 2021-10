NOUVEAU : Nolwenn Leroy et Andrea Corr "Tinseltown In The Rain"

C'est l'histoire d'une rencontre réussie. Nolwenn Leroy et Adrea Corr se rencontrent sur le plateau de "Taratata" à l'occasion d'une spéciale "musique celtique". Elles interprètent en duo l'un des titres de l'album "Bretonne". Coup de foudre entre les deux femmes, et surtout coup de foudre entre les fans et l'harmonie des voix des deux chanteuses. Résultat : Nolwenn Leroy et Andrea Corr (The Corrs) enregistrent un duo en studio "Tinseltown In The Rain". Découvrez ce nouveau single sur tendanceouest.com

