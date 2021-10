Jo-Wilfried Tsonga est le premier Français à s'être qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Roland-Garros après sa victoire 6-3, 6-2, 6-7 (5/7), 6-3 contre le Tchèque Tomas Berdych, N.4 mondial, dimanche. C'est la troisième fois que le Manceau, 15e mondial, atteint ce stade aux Internationaux de France où il s'était arrêté en quarts en 2012 et en demi-finales un an plus tard.

