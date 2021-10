Genève (AFP). Kerry hospitalisé à Genève après un accident de vélo

Le secrétaire américain d'Etat John Kerry, 71 ans, a eu un accident de vélo dimanche à la frontière franco-suisse, en Haute-Savoie, et a été hospitalisé à Genève dans un état "stable" avec probablement une fracture ou une blessure à la jambe, a annoncé le département d'Etat. L'accident s'est produit vers 09H40 (07H40 GMT) près de la commune de Scionzier, en Haute-Savoie (centre-est), et M. Kerry a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de l'université de Genève où il est examiné. Le ministre américain "n'a pas perdu connaissance", selon le porte-parole du département d'Etat John Kirby. Il n'a pas donné de détails sur les circonstances de l'accident, précisant simplement que "du personnel médical et un médecin étaient sur les lieux avec le convoi du secrétaire d'Etat au moment de l'accident". John Kerry est dans un état "stable" et "souffre probablement d'une blessure à la jambe", selon M. Kirby. M. Kerry, qui aura 72 ans en décembre, est un grand sportif qui a l'habitude de faire du vélo lors de ses très nombreuses tournées en Europe. Il était à Genève depuis vendredi pour des entretiens avec son homologue iranien Mohammad Javad Zarif et devait se rendre à Madrid en fin d'après-midi ce dimanche.

