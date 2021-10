Paris (AFP). Valls: 51% des Français ne le croient pas capable de réformes économiques et sociales

La majorité des Français (51%) ne pense pas que le Premier ministre Manuel Valls soit "en mesure de mener à bien des réformes dans le domaine économique et social", selon un sondage Ifop à paraître dimanche dans le JDD, contre 49% d'un avis opposé. Parmi les sceptiques à l'égard du chef du gouvernement, 28% pensent que Manuel Valls n'est "plutôt pas" en mesure de faire ce type de réformes et 23% qu'il ne l'est "pas du tout". Les sympathisants de gauche pensent majoritairement (57%) que Manuel Valls peut mener à bien ces réformes contre 43% d'un avis contraire. En revanche les sympathisants de l'UMP sont 57% à douter des capacités du Premier ministre et ce pourcentage atteint 66% parmi les sympathisants du FN. Par ailleurs, 72% des personnes interrogées se sont dites favorables à "la mise en place de conditions plus strictes pour bénéficier d'allocations logement", 64% au "plafonnement du montant de l'allocation chômage pour les cadres supérieurs ou dirigeants", 53% au "plafonnement du montant des indemnités de licenciement gagnables aux prud'hommes, mais seulement 37% à "la simplification des licenciements dans les PME" et 32% à "l'augmentation à 67 ans de l'âge de départ à la retraite dans le privé pour bénéficier d'une retraite complémentaire pleine". Sondage réalisé par téléphone les 29 et 30 mai selon la méthode des quotas auprès d'un échantillon de 1003 personnes représentatif de la population française.

