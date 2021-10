Paris (AFP). Roland-Garros: Murray, pas inquiété par Kyrgios, en huitièmes

Le Britannique Andy Murray, tête de série N.3, a très sereinement écarté la menace représentée par le jeune Australien Nick Kyrgios (N.29) en trois sets 6-4, 6-2, 6-3, samedi au troisième tour de Roland-Garros. Murray, victorieux cette année des deux premiers tournois sur terre battue de sa carrière à Munich et Madrid, a signé une 13e victoire d'affilée sur cette surface, face à un Kyrgios décevant. A 20 ans, l'Australien est considéré comme l'un des jeunes les plus prometteurs du circuit mondial. Il avait été quart-de-finaliste en 2014 à Wimbledon, son meilleur résultat jusqu'ici en Grand Chelem. A cette occasion, il s'était offert Rafael Nadal en huitièmes de finale. Cette année, il a aussi battu Roger Federer au deuxième tour à Madrid. Mais Kyrgios reste moins à l'aise sur terre battue que sur gazon. Murray, demi-finaliste à Roland-Garros en 2011 et 2014, n'a eu aucun mal à exposer les failles du jeu de son jeune adversaire et a rondement mené son affaire. L'Australien a aussi été handicapé par son bras droit. Il s'est fait poser un strapping (qu'il a rapidement enlevé) au début du troisième set, et a fini par lâcher prise alors qu'il avait un break d'avance dans cette manche. Murray affrontera en huitièmes de finale le Belge David Goffin (N.17) ou le Français Jérémy Chardy.

