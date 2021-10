Beyrouth (AFP). Au moins 71 civils tués par les raids du régime syrien à Alep

Au moins 71 civils dont des femmes et des enfants ont été tués samedi dans des raids aux barils d'explosifs menés par des hélicoptères du régime syrien contre la province d'Alep, dans le nord du pays en guerre, selon un nouveau bilan fourni par une ONG syrienne. Les frappes ont visé la ville d'Al-Bab sous contrôle du groupe jihadiste Etat islamique (EI) et le quartier Al-Chaar dans la ville d'Alep, sous contrôle des rebelles syriens, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme. "Le bilan s'est élevé à 71 civils tués, 59 à Al-Bab et 12 à Alep", selon cette source. Un précédent bilan faisait état de 45 morts.

