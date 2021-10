Sannerville : peau neuve à la Poste

Le bureau de poste de Sannerville, à une douzaine de kilomètres à l'est de Caen, est exceptionnellement fermé depuis lundi 22 mars. Il réouvrira ses portes lundi 29 après des travaux de rénovation. “Les clients du bureau de poste de Sannerville découvriront un espace d'accueil rénové et plus convivial” , indique La Poste. Dans le cadre du fonds de péréquation, c'est-à-dire de transfert d'impôts entre les administrations publiques, 20 000 euros ont été investis dans cette modernisation.



