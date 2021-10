New York (AFP). Etats-Unis: réclusion à perpétuité pour le créateur d'un site de vente de drogues

Le créateur du site Silk Road, considéré un temps comme le plus grand site de vente de drogues en ligne au monde, a été condamné vendredi à New York à la réclusion à perpétuité. Ross Ulbricht, 31 ans, qui avait créé le site en 2011, avait été reconnu coupable en février, notamment de blanchiment, trafic de stupéfiants, entreprise criminelle et piratage informatique. Son site, parfois surnommé l'"ebay de la drogue", permettait notamment d'acquérir héroïne, cocaïne, LSD et d'autres produits illégaux ou faux documents grâce à la monnaie virtuelle bitcoin, en garantissant l'anonymat de ses dizaines de milliers d'acheteurs à travers le monde. La juge fédérale Katherine Forrest a condamné vendredi Ross Ulbricht à deux peines de prison à vie, plus cinq ans, 15 ans et 20 ans, pour les différents délits dont il avait été reconnu coupable. Sur son site, on trouvait aussi des kits de piratage, des faux papiers ou encore des services de tueurs à gage, d'après l'accusation, qui soupçonnait également M. Ulbricht d'avoir commandité six assassinats dans son entourage pour protéger le secret entourant les transactions du site. Rien n'a cependant établi que ces meurtres aient eu lieu. Le créateur du site avait amassé selon l'accusation une fortune de 18 millions de dollars grâce à Silk Road, qui avait enregistré plus d'un million de transactions de drogue en trois ans.

