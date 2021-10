Rome (AFP). Méditerranée: plus de 3.300 migrants secourus vendredi, 17 morts

Les gardes-côtes italiens ont annoncé vendredi avoir coordonné dans la journée le sauvetage de plus de 3.300 migrants en Méditerranée, où la marine militaire italienne a retrouvé 17 cadavres sur plusieurs embarcations de fortune. Les appels au secours sont venus de 17 embarcations différentes, et d'autres opérations étaient encore en cours dans la soirée. Les cadavres ont été retrouvés dans trois canots pneumatiques différents, à bord desquels se trouvaient également plus de 300 migrants en vie, selon le compte Twitter de la marine italienne. Contacté par l'AFP, le service de presse de la marine n'était pas en mesure de dire ce qui avait pu provoquer les décès. Les gardes-côtes insistent régulièrement sur les conditions "extrêmes" endurées par les migrants : déshydratation, alternance de chaleur et de froid, violences subies avant le départ ou pendant la traversée. De nombreux migrants meurent également asphyxiés par des émanations des moteurs dans la soute, mais cela n'arrive pas sur les canots. Les opérations de secours de vendredi ont impliqué au moins quatre bâtiments de la marine militaire italienne, des bateaux des gardes-côtes, de la police douanière et financière italienne, ainsi que des navires militaires irlandais et allemand, des navires étrangers engagés dans l'opération européenne Triton et des cargos déroutés par les gardes-côtes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire