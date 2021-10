Quartier Ouest prêt à lancer la fête du basket ce week-end en Normandie

La balle orange prend ses quartiers à Hérouville à l'occasion du tournoi Quartier Ouest, les samedi 6 et dimanche 7 juin (gymnases Allende et Huet). Plus de 50 matchs de 20 minutes, masculins et féminins, vont se succéder sur deux jours, mobilisant près de 250 joueurs venus des quatre coins de l'Hexagone, au sein de 24 équipes. Des basketteurs professionnels seront de la partie. Les matchs de poule débuteront le samedi à 9h30, pour s'achever le soir même, avant d'enchaîner le lendemain sur des duels à élimination directe.

Les rencontres seront entrecoupées de shows de danse et de concours de dunks ou de tirs. "L'idée reste de promouvoir la pratique non fédérale du basket", expose Jimmy Jay, l'un des organisateurs. "Cette année, nous aurons aussi quelques nouveautés pour les jeunes, avec une structure gonflable, des ateliers de danse et de scratch, animés par des DJs locaux."