Paris (AFP). Presse : nouvelle baisse des ventes en kiosques en 2014

Les ventes en kiosques de journaux et de magazines au numéro ont de nouveau baissé en 2014, de 7,7% pour le nombre d'exmplaires et de 4% en valeur, mais moins qu'en 2013 (-10,5% et -6,5%), selon une étude du distributeur Presstalis parue vendredi. Quelque 950 points de presse ont fermé en 2014, soit 3,5% du total: il n'en reste que 25.870, a souligné Presstalis. Le recul des ventes a été partiellement compensé par une hausse du prix des parutions l'an dernier, d'environ 2,5% en moyenne. Les quotidiens nationaux ont subi une nouvelle chute de 9,3% du nombre d'exemplaires vendus (après -13,1% en 2013) et de 3% des ventes en valeur (nombre d'exemplaires) après -8,5% en 2013. La baisse est encore plus marquée à Paris: -12% en volume et -5% en valeur. Le recul est plus limité pour les magazines, avec une diminution de 6,8% en nombre d'exemplaires (après -8,8% en 2013) et de 4,4% en valeur (-5,6% en 2013). En moyenne les magazines ont augmenté leurs prix de 2,5%. L'un des éléments du ralentissement tient à une nette baisse du nombre de nouveaux titres (132 contre 208 en 2013), a souligné Carole Romano, auteur de l'étude. "Les éditeurs ont été plus frileux cette année", a-t-elle commenté, après une année 2013 marquée par la sortie de l'édition française de "Vanity Fair" et la reparution de "Lui". Les trois catégories les plus vendues ont souffert : les magazines d'actualités ont vu leurs ventes reculer en valeur de 3,6% en 2014, malgré une hausse de la presse people (qui est inclue dans cette catégorie). Recul également des ventes de la presse télé de 5,4% et la presse féminine de 4,3%, en dépit d'une hausse des titres de cuisine et de beauté. Les ventes d'autres magazines ont eux aussi reculé, surtout les journaux de petites annonces (-52,3%), la presse adulte (-20%), l'informatique (18,8%), les journaux pour ados (-17,4%) et ceux de nature et de tourisme (-15,1%). La baisse est de 5 à 7% pour les magazines de sciences, auto, arts et culture, loisirs et maison et décoration. Seules exceptions, les magazines de sport (+2,4%), portés l'an dernier par les JO et le Mondial ainsi que des nouveautés comme SoFoot Junior, de même que la presse masculine (+10,7%), petit segment marqué par de nouveaux titres comme Beef et Humanoïde. Les nouveautés qui se portent le mieux sont les nouveaux concepts qui se démarquent, comme le "1" ou "Society" pour l'actualité ou bien "Flow" dans le bien-être, a expliqué Mme Romano. L'étude porte sur les titres distribués par Prestalis, soit 75% de la presse française.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire