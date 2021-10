Paris (AFP). Roland-Garros: Chardy sort Isner et va 3e tour

Jérémy Chardy, 45e mondial, a dominé le grand serveur américain John Isner (N.16), en quatre sets 6-4, 4-6, 6-3, 6-3 pour accéder jeudi au troisième tour de Roland-Garros. Le Palois est le sixième Français à atteindre ce stade après Gilles Simon, Benoit Paire, Nicolas Mahut, Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils, tous qualifiés mercredi. Ce succès contre le géant de Floride (2,08 m) devrait injecter une bonne dose de confiance au moral de Chardy, qui n'avait remporté que deux matches lors de ses quatre précédents tournois avant Roland-Garros. Isner, quart de finaliste à Madrid, puis demi-finaliste à Nice avait réalisé une bien meilleure préparation sur terre battue que le Français. Avec son service de plomb, l'Américain partait favori mais Chardy a réussi à en limiter l'impact (15 aces). Le 45e mondial a vu sa patience récompensée dans le premier set en breakant au meilleur moment (6-4) sur une volée de revers d'école. Puis Isner, piqué au vif, l'a surpris d'emblée dans la deuxième manche en lui ôtant un jeu de service (1-0) pour faire la course en tête et égaliser. Dans une troisième manche serrée, où Isner a pris une pause médicale pour soigner un doigt, Chardy s'est encore montré très réaliste en concrétisant son unique balle de break pour mener 5-3. Dans le dernier acte, la balance a largement penché du côté du Français qui s'est appliqué à bombarder le géant de Tampa sur ses deuxièmes balles. La stratégie a bien fonctionné puisque Chardy s'est procuré sept nouvelles balles de break et en a concrétisé trois, la dernière convertie en balle de match. Le Palois affrontera le Belge David Goffin, tête de série N.17, pour une place en huitièmes de finale, son meilleur résultat jusqu'ici à Roland-Garros.

