Boucle de Roumare classée : les inquiétudes des entreprises

Depuis deux ans maintenant, la CCI Rouen se battait contre le classement de la Boucle de Roumare. Non pas par volonté "de construire encore du béton" se défend le président de la chambre Christian Hérail. Ce dernier s'inquiète davantage de la perte d'attracitvité de l'axe Seine.

"Un coup porté à l'attractivité de l'axe Seine"

Il s'explique : "Quand vous êtes au centre de la Seine, que vous tournez la tête vers la rive droite ou vers la rive gauche, le paysage visuel ne doit pas être modifié par rapport au jour où le site a été classé sauf autorisation du ministère de l'Ecologie." Et le président Christian Hérail de craindre pour l'attractivité locale : "Aujourd'hui, une entreprise met un an à s'installer et à obtenir le permis de construire. Si le site est classé, tout dossier devra passer par le ministère qui mettra en moyenne 18 mois à donner une réponse. C'est un coup porté à l'attractivité de l'axe Seine."

Des aberrations ?

Le responsable de la CCI va plus loin et évoque des aberrations : "Quand une entreprise voudra détruire ou rajouter une cheminée, il faudra obtenir l'autorisation du ministère. Quand un particulier voudra changer la couleur de ses volets, idem. Et quand un agriculteur qui avait une culture de colza veut se mettre au blé, il devra là aussi avoir l'accord ministériel."

Les implantations d'entreprises seront donc scrutées à la loupe dans les mois à venir et la réactivité du ministère de l'Ecologie sera également guettée par les responsables économiques locaux.