C'est utile et possible grâce à l'association "Faites le vous-même", créée il y a huit ans par Marie Lionis. Du sur-mesure: "Vous envoyer un mail pour demander à apprendre à faire un gâteau, du pain, ou encore un apéritif dînatoire", indique Marie Lionis. Les cours sont dispensés par des chefs cuisiniers et pâtissiers. "Et à la fin, on repart avec ce que l'on a créé."

Pratique. contact@flvm.fr ou 06 62 81 56 74