Dresde (Allemagne) (AFP). Grèce: encore du chemin avant un accord, selon Moscovici

Le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, a jugé jeudi qu'un accord avec la Grèce était "possible" mais que contrairement à ce que prétend Athènes, il n'était "pas exact de dire qu'on a fait les trois quarts du chemin". "On commence à voir des projets de réformes qui ont de la consistance", a toutefois estimé le Français au micro de France Culture en marge de la réunion du G7 de Dresde (est), et au lendemain de l'annonce par Athènes d'une ébauche d'accord, vite démentie par ses créanciers.

