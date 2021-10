Des familles ont économisé jusqu'à près de 25% d'énergie cet hiver

Pour participer à ce défi, il s'agissait tout en conservant un bon confort de vie, de réduire au maximum ses dépenses énergétique, par de petits gestes.

Les familles étaient réunies en groupes, qui s'affrontaient les uns les autres, et l'équipe « Charlie'zabelle » a économisé 24,7% devant « Watt Else » 11,2% et « Les timbrés » 10,8%. En moyenne chaque famille participante a économisé 200 € cet hiver, et au global sur le défi ornais, ce sont 13.000 litres de fioul qui n'ont pas été consommés.

Une journée de clôture de ce défi était organisé ce samedi 30 mai à La Maison du parc naturel régional Normandie-Maine, à Carrouges. Robin Guitton, de l'agence ornaise du groupe Habitat et Développement :

Une nouvelle édition de Familles à énergie positive sera organisée l'hiver prochain, sur le Pays d'Alençon. Pré-inscriptions dès maintenant sur http://alencon.familles-a-energie-positive.fr