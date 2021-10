Paris (AFP). Roland-Garros: Nadal encore une fois bien trop fort pour Almagro

Rafael Nadal, neuf fois vainqueur du tournoi, a une nouvelle fois facilement pris le dessus sur son compatriote Nicolas Almagro, 154e mondial, en trois sets 6-4, 6-3, 6-1, jeudi au deuxième tour de Roland-Garros. L'Espagnol, tête de série N.6, a fait subir le traitement habituel à Almagro, qui a désormais perdu 13 de leurs 14 confrontations et ne lui a toujours pas pris le moindre set dans un tournoi du Grand Chelem. Almagro avait déjà perdu trois fois contre Nadal à Roland-Garros, à chaque fois en quart de finale en 2008, 2010 et 2012. La terre battue est la surface préférée d'Almagro (12 titres), mais il reste très loin du maître Nadal. Redescendu jusqu'au 174e rang mondial en avril, son plus mauvais classement depuis 2003, après une saison 2014 gâchée par une blessure à un pied, Almagro a eu la confirmation qu'il n'était pas de taille face à son compatriote. Nadal a confirmé avec cette victoire qu'il était revenu tout près de son meilleur niveau et qu'il serait encore bien difficile à battre à Paris. Il n'y a connu qu'une défaite, en 2009 en huitièmes de finale face au suédois Robin Soderling, contre désormais 68 victoires. "Je crois que j'ai joué un très bon match, que j'ai été très solide", a déclaré en français le Majorquin, qui n'a gagné cette année aucun Masters 1000 sur terre battue, pour la première fois depuis 2005, et est redescendu au 7e rang mondial, son pire classement en dix ans. Il était satisfait de son coup droit, de son revers et de sa qualité de déplacement, qui lui ont permis de maîtriser complètement un Almagro très vite résigné. Nadal aura un troisième tour a priori encore très tranquille face à l'Autrichien Jurgen Melzer ou au Russe Andrey Kuznetsov. Ce devrait ensuite être la même chose en huitièmes, avant le grand choc attendu pour les quarts de finale avec le N.1 mondial Novak Djokovic.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire