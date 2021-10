Paris (AFP). Réforme du collège: nouvel appel à la grève le 11 juin (intersyndicale)

Plusieurs syndicats hostiles à la réforme du collège appellent à une nouvelle grève le 11 juin, a annoncé jeudi l'intersyndicale Snes-FSU, Snep, FO, CGT et Sud dans un communiqué. Le Snalc, syndicat classé à droite même s'il s'en défend, ne s'est pas joint à cet appel. "L'intersyndicale avait appelé à mettre en débat une nouvelle journée de grève" le 4 juin et "nous attendons le retour de ces réunions pour nous prononcer. On a des retours très contradictoires sur une nouvelle journée de grève", a expliqué à l'AFP Jean-Rémi Girard, secrétaire national à la pédagogie du Snalc. Une première grève contre la réforme du collège a eu lieu le 19 mai, à l'appel d'organisations qui ont recueilli 80% des voix aux élections syndicales dans l'éducation en décembre. Elle avait été suivie par 27,61% des enseignants des collèges publics selon le ministère, le double selon le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire. Le gouvernement a publié dès le lendemain au Journal officiel les textes qui concrétisent cette réforme prévue pour la rentrée 2016, une décision qualifiée de "passage en force" par ses opposants. La ministre de l'Education nationale, Najat Vallaud-Belkacem, doit répondre jeudi après-midi à des "questions crible" des sénateurs sur la réforme du collège.

