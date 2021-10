Paris (AFP). Roland-Garros: premier test pour Nadal contre Almagro

Rafael Nadal, après un échauffement au premier tour, aura une bonne occasion de se jauger contre son compatriote Nicolas Almagro, jeudi lors de la cinquième journée de Roland-Garros où Novak Djokovic retrouvera le serveur-volleyeur luxembourgeois Gilles Muller. En treize matches, l'Espagnol nonuple vainqueur du tournoi n'a perdu qu'une fois contre Almagro, l'an passé en quarts de finale à Barcelone, et l'a déjà battu à trois reprises au même stade à Roland-Garros sans perdre un set. Mais l'ancien N.9 mondial (mai 2011), seulement 154e aujourd'hui après avoir manqué les six derniers mois de la saison 2014 pour cause d'opération à un pied, n'en reste pas moins dangereux sur terre battue où il a conquis tous ses titres (12) et disputé neuf autres finales. A Rome, le 12 mai, en huitièmes de finale, il avait pris un jeu au N.1 mondial Djokovic, qui devrait par ailleurs s'en sortir sans trop de difficultés contre Muller. Le Serbe avait dominé le Luxembourgeois et son jeu à l'ancienne en trois sets à l'Open d'Australie (huitièmes). Le N.3 Andy Murray et la "reine" Serena Williams partiront largement favoris aussi, contre le Portugais Joao Sousa (44e) et l'Allemande Anna-Lena Friedsam (105e). Richard Gasquet, 21e, retrouvera l'Argentin Carlos Berlocq (111e) qu'il avait dominé l'an passé, déjà au deuxième tour. Jérémy Chardy, 45e, affrontera le géant américain John Isner (16e et 2,08 m) et son service de plomb. Programme de la 5e journée (début des matches à 11h00): . Court central: Julia Goerges (GER) - Caroline Wozniacki (DEN/N.5) Nicolas Almagro (ESP) - Rafael Nadal (ESP/N.6) Andy Murray (GBR/N.3) - Joao Sousa (POR) Danka Kovinic (MNE) - Kristina Mladenovic (FRA) . Court Suzanne Lenglen: Petra Kvitova (CZE/N.4) - Silvia Soler-Espinosa (ESP) Serena Williams (USA/N.1) - Anna-Lena Friedsam (GER) Novak Djokovic (SRB/N.1) - Gilles Muller (LUX) Richard Gasquet (FRA/N.20) - Carlos Berlocq (ARG)

